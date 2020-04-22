بعد تمديد حالة الطوارئ..إحياء فاتح ماي لهذه السنة عبر “فايسبوك”

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إحياء فاتح ماي لهذه السنة، ببرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل.

وفي مذكرة خاصة، وجهها المكتب التنفيذي للنقابة إلى الأعضاء، والاتحادات المحلية، والإقليمية كما النقابات الوطنية، أنه تقرر اعتماد برنامج إلكتروني سينقل على الصفحة الرسمية على فايسبوك، بعد استحالة تنظيم تظاهرة ميدانية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج المركزية النقابية يتضمن في هذه المناسبة فترتين، واحدة صباحية، وأخرى مسائية، حيث سينطلق بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا جائحة كورونا، يليه عرض وثائقي عن تظاهرات سابقة، ثم كلمة الكاتب العام عند الزوال.

وأعلنت المذكرة، أيضا، أن المنظمة العمالية تنظم، مساء يوم فاتح ماي المقبل، ندوة فكرية حول موضوع ’’الحاجة إلى إعادة بناء الدولة الاجتماعية‘‘.

ودعت المركزية النقابية الاتحادات المحلية إلى اتخاذ كل المبادرات الإلكترونية محليا، وإقليميا، وقطاعيا تتضمن أهم المطالب، والانتظارات العمالية.