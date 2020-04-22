“نيتفلكس” تحقق أربحا مهمة في فترة الحجر..15 مليون مشترك إضافي ومئات ملايين الدولارات

ارتفت عائدات منصة “نتفليكس” بشكل ملفت للانتباه، في فترة الحجر الصحي، حيث انضاف حوالي 16 مليون مشترك، إلى قائمة مشتركي الخدمة حول العالم.

وأعلنت نيتفلكس، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بزيادة 15,7 مليون مشترك في خدماتها للبث التدفقي، وذلك بخصوص الأشهر 3 الأولى من السنة، حيث وصل عدد المشتركين الإجمالي إلى حوالي 183 مليونا.

وحققت “نتفليكس” أرباحا بلغت 709 ملايين دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية من مجموع عائدات بلغت 5,8 مليار دولار.

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وعلق محلل التسويق الإلكتروني، إريك هاغستروم، لوكالة الأنباء الفرنسية أنه “بعد الزيادة القياسية في عدد المشتركين، ستكون نتفليكس الشركة الإعلامية الأقل تأثرا بكوفيد 19، وستبقى كذلك”.

وزاد المحلل حول طبيعة خدمات الشركة، ودورها في عدم تأثرها بأزمة الجائحة: “إن هذا العمل يتناسب تماما مع السكان، الذين أصبحوا فجأة محصورين في المنزل”.

وأصبحت نيتفلكس، الشركة، التي تأسست عام 1997، من بين أشهر شركات تقديم المحتوى المتدفق على الأنترنت من سلسلات، وبرامج، وأفلام، خصوصا بعد توجهها عام 2013 لإنتاج محتوى خاص بها، وتحقيقها نجاحات عبر مختلف أصنافه.