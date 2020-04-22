عمالة المضيق الفنيدق تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا..آخر حالة غادرت أمس المستشفى

سجلت عمالة المضيق الفنيدق، خلال 24 ساعة الماضية، صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافي جميع الحالات، التي أصيبت “بكوفيد 19″، في وقت سابق.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن آخر حالة تماثلت للشفاء في العمالة تعود إلى امرأة من مدينة مرتيل، غادرت مستشفى سانية الرمل، أمس الثلاثاء، بعد التأكد من تعافيها من الفيروس التاجي عبر تحليلتين مخبريتين.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في جهة الشمال 461 شخصا، من بينهم 59 حالة تماثلت للشفاء، بينما وصل عدد التحاليل المخبرية السلبية إلى 2485 شخصا، وعدد الوفيات إلى 16 وفاة.