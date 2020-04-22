بومبيو: قرار "الضم" يعود إلى إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن تنفيذ إجراءات ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل، قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل؛ وذلك في تصريحات تعبر عن دعمه العملي لهذه الخطوة، صدرت عنه مساء اليوم، الأربعاء.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع ئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

يتبع..