كورونا في البلاد: إصابات جديدة في كفركنا وأم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدات والمدن العربية خلال الساعات الأخيرة، وسط غياب للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية حول تفشي كورونا عربيًا منذ أول أمس، الإثنين.

أم الفحم: 69 إصابة وتعافي 14 شخصًا

وأعلنت بلدية أم الفحم، مساء اليوم، الأربعاء، أن عدد الإصابات في المدينة وصل حتى عصر اليوم إلى 69 إصابة، وأشارت إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 14 شخصا.

ولفتت البلدية في بيان صدر عنها أن مصابا من البلدة يتلقى العلاج في المستشفى، في حين وصل عدد الموجودين في الفنادق العلاجية 15 شخصُا، فيما يتلقى سائر المصابين العلاج في المنزل حيث يخضعون للحجر.

كفر كنا: إصابتان جديدتان بكورونا

وأعلن مجلس كفر كنا المحلي، مساء اليوم، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلدة إلى 6 حالات. وأوضح المجلس في بيان صدر عنه أن المصابين هما أب وأبنه، انتقلت إليهما العدوى عبر زملاء لهما من بلدة دير الأسد. وأوضح البيان أن حالة المصابين جيدة.

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وأضاف البيان أن المصابين "ملتزمان بالحجر صحي. وقد أفادتنا وزارة الصحة بأن المصابين لم يتواصلا مع أحد خلال الفترة الماضية. واقتصرت مسارات تنقل المصابين خلال الفترة الماضية "على العمل والبيت"، وفقًا للتحقيق الوبائي الذي أجرته الجهات الرسمية.

وتابع البيان: "نتمنى للأب وابنه الشفاء العاجل. وندعو الجميع لأخذ الحيطة والوقاية والالتزام بالتعليمات لا سيما الجديدة التي تخص شهر رمضان المبارك".

إغلاق مسائي يومي في رمضان

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق المصالح التجارية في البلدات العربية ابتداء من يوم غد، الخميس، وحتى يوم الأحد 3 أيار/ مايو المقبل، خلال الفترة بين الساعة 18:00 وحتى 03:00 فجرا، ما عدا الصيدليات وذلك لمنع التجمهرات، وللحد من تفشي جائحة كورونا في المجتمع العربي خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن آخر حصيلة صدرت عن الهيئة العربية للطوارئ حول الإصابات بكورونا في البلدات العربية (صباح أول أمس، الإثنين)، بلغت 606 مصابين، فيما تشير الترجيحات إلى أنه تم تسجيل عشرات الإصابات منذ ذلك الحين.