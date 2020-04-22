إصابة خطيرة لطفل سقط عن دراجة في سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل بجروح خطيرة، إثر سقوطه عن دراجة هوائية، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة سخنين.

وقالت مصادر طبية إن الطفل نقل إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا وهو بحالة خطيرة ومستقرة، بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

وأوضحت المصادر أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وأصيب بجراح في منطقة البطن إثر سقوطه عن دراجة هوائية.