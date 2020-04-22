اليوم.. الحكومة المصرية: تحديد موقف ومدة الحظر فى رمضان

الأربعاء 22 أبريل 2020

كشفت وسائل اعلام مصرية أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من المقرر أن الحكومة المصرية تعقد اجتماعها الدورى مساء اليوم الأربعاء أو الخميس لتحدد مصير ساعات حظر التجوال فى رمضان .



ولفتت المصادر، إلى أن هناك عده سيناريوهات فيما يتعلق بموقف الحظر فى رمضان ومنها إما الإبقاء على ساعات الحظر كما هى من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا أو عودتها مرة أخرى للسابعة مساء وحتى السادسة صباحا، موضحة أنه فور الاستقرار على القرار النهائى سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى .

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وأشارت المصادر وفقا لصحيفة اليوم السابع، إلى أن مده حظر التجوال التى كانت الحكومة قد أعلنت عن مدها أسبوعين إضافيين ستنتهى يوم الخميس 23 أبريل الجارى ومن ثم سيتم الإعلان عن مواعيد الحظر الجديدة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا، ومنها استمرار غلق المساجد والمراكز التجارية والمولات والمحال يومى الجمعة والسبت مع غلقها فى الأيام العادية في الخامسة مساءً، بالإضافة إلى غلق الكافيهات ومراكز الشباب والأندية وتعليق الأنشطة الثقافية وغلق المسارح والسينمات.