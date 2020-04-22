البرلمان العربي يدعو الدول العربية والمنظمات لإغاثة الشعب اليمني جراء السيول

الأربعاء 22 أبريل 2020

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي، اليوم، الدول العربية ومنظمات الإغاثة الإنساني ،تقديم يد العون للحكومة الشرعية اليمنية لإغاثة الشعب اليمني نتيجة السيول الاخيرة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية اليمنية.



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وأعلن السُّلمي في بيان له ،تضامن البرلمان العربي مع الشعب اليمني في المحنة التي تعرض لها نتيجة السيول الجارفة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن والمدن الأخرى وما ترتب عليها من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية..مناشداً الدول العربية ومنظمات الإغاثة لتقديم يد العون للحكومة الشرعية لإغاثة الشعب اليمني.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكتب البرلمان العربي قد ناقش في اجتماعه الافتراضي عن بعد ،الأحد الماضي، مستجدات الأوضاع في اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وأخرها إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتباراً من تاريخ 9 أبريل 2020 م، دعماً لعملية السلام فى اليمن واستجابةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد.