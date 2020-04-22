اليمن.. محافظ المهرة يناقش مع شيوخ وأعيان منطقة حساي مطالب واحتياجات المنطقة

الأربعاء 22 أبريل 2020

ناقش محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، مع شيوخ وأعيان منطقة حساي التابعة لمديرية المسيلة، احتياجات المنطقة من المشاريع الخدمية والتنموية.



وفي اللقاء، الذي حضره مدير عام مديرية المسيلة، الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، رحب المحافظ بشيوخ وأعيان منطقة حساي الحدودية مع محافظة حضرموت، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية بين محافظة المهرة وحضرموت وهذه العلاقة الإجتماعية والأخوية يجب أن تكون فوق كل الإعتبارات والمصالح الضيقة.

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واستمع المحافظ من شيوخ وأعيان منطقة حساي إلى مطالب واحتياجات المنطقة من المشاريع الخدمية، ومناقشة عدد من المشاريع المتعثرة بالمنطقة، وطالبوا السلطة المحلية بإعادة ترميم مدرسة حساي مع إضافة عدد من الفصول الدراسية، وكذلك صيانة مشروع الماء وتطويره ليفي بحاجة المواطنين.

ووجه المحافظ باعتماد محول كهربائي لمشروع المياه بحساي، وإدخال عدد من المشاريع ضمن الدراسة من قبِل الجهات المختصة.

وعبر عاقل منطقة حساي الشيخ عوض سعدالله العدلي، باسم مواطني المنطقة عن شكره للمحافظ على تجاوبه مع مطالبهم، آملاً بمزيداً من الدعم والاهتمام بالمناطق النائية.