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شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا في بلجيكا تتجاوز حاجز 6 آلاف والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد في بلجيكا حاجز الستة آلاف حالة ليبلغ 6226 مصابا حسبما أعلنته هيئة الصحة العامة البلجيكية، وفقا لما نقلته صحيفة البيان.
وقالت الهيئة ومجلس الأمن القومي البلجيكي في هذا الشأن إنه تم تسجيل 266 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى جانب 87 حالة وفاة في المستشفيات و178 في دور رعاية المسنين.
ودخل خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 مصابا إلى المستشفيات تمكن 432 شخصا من مغادرتها ويوجد 4765 شخصاً في المستشفيات حاليا منهم 1020 شخصا في العناية المركزة و733 بحاجة إلى مساعدة في الجهاز التنفسي.
وبلغ عدد الإصابات في بلجيكا 41889 حالة فيما تم إجراء 4290 اختبارا على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
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