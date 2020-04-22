شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 483 حالة كورونا جديدة و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 8238 حالة إصابة حتى الآن.

كما تم الإعلان عن ست حالات وفاة جديدة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 52 حالة.

وقالت فريدة الحوسني المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي بدولة الإمارات العربية إنه تم إجراء 31 ألف و807 فحوص جديدة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، ضمن خطة التوسع في إجراء الفحوص للسكان.

وذكرت خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن 103 حالات تماثلت للشفاء وتعافت تماما من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 1546 حالة.