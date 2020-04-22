شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو لإغاثة الشعب اليمني نتيجة السيول الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي الدول العربية ومنظمات الإغاثة الإنسانية لتقديم يد العون إلى الحكومة الشرعية في اليمن لإغاثة الشعب اليمني نتيجة السيول الأخيرة .

وأعلن الدكتور السُّلمي في بيان له اليوم تضامن البرلمان العربي مع الشعب اليمني في المحنة التي تعرض لها نتيجة السيول الجارفة التي ضربت مدينة عدن والمدن الأخرى وما ترتب عليها من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية، مناشداً الدول العربية ومنظمات الإغاثة لتقديم يد العون للحكومة الشرعية لإغاثة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه الافتراضي عن بُعد يوم الأحد الماضي مستجدات الأوضاع في اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وآخرها إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ 9 أبريل الجاري، دعماً لعملية السلام في اليمن واستجابةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.