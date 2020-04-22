وزارة الصحة: وفاة جديدة بكورونا في #إيران والإجمالي

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صورة أرشيفية قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 5391 بعد وفاة 94 مريضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران بلغ 85996 حالة.

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