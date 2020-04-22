في أقل من دقيقة.. دولة الإمارات تطلق وحدة منعزلة لتشخيص "التهاب كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول جهاز تصوير مقطعي بالكمبيوتر ضمن وحدات منعزلة لتشخيص الالتهاب الرئوي الفيروسي لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في أقل من دقيقة.



Advertisements

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة "كوفيد-19"، وتوسيع نطاق الكشف المبكر عن إصابات الفيروس لضمان حماية المواطنين والمقيمين، وللحد من انتقال العدوى بين الناس.

وتتميز هذه المعدات بحلول مبتكرة ومتقدمة للتصوير المقطعي بالكمبيوتر، وتساعد في تشخيص الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي يسببه مرض "كوفيد-19".

يعمل الجهاز ضمن وحدات معزولة عن المنشآت الصحية، بشكل متنقل بين المراكز الطبية، ما يسهل عملية الكشف أكثر، بوجود الكوادر الطبية المتخصصة في التصوير المقطعي القادر على تحمل 100 عملية فحص يوميا.