شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية ترتب رحلات لإعادة المغتربين إلى بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة سترتب رحلات جوية للمقيمين من غير السعوديين الراغبين في العودة إلى بلادهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

Advertisements ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الداخلية قولها إن من يحملون تأشيرات إقامة سارية يمكنهم التقدم بطلب عبر الإنترنت وسيتم إرسال تفاصيل الرحلات إليهم بمجرد ترتيبها. كانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية الدولية وفرضت حظر تجول في أنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرحلات ستغادر من مطارات في العاصمة الرياض وجدة والمدينة والدمام.

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