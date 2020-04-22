شكرا لقرائتكم بومبيو: الصين لا تزال تخفي تفاصيل تفشي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تثق أن الحكومة الصينية لم تعلن عن فيروس كورونا في الوقت المناسب.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي من واشنطن، الأربعاء، إن "الصين أخفت معلومات عن كورونا عن منظمة الصحة العالمية".

كما أضاف: "حتى الآن الصين لم تبلغ دول العالم تفاصيل كافية عن نشوء وانتشار كورونا"، مشدداً: "المطلوب الشفافية في إجراءات مكافحة كورونا لإنقاذ حياة الناس في كل دول العالم".

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ولفت قائلاً: "الصين تتهرب من التزاماتها ومن الاتفاقات التي قامت بتوقيعها سابقاً".

إلى ذلك أوضح بومبيو أن "واشنطن قادت عملية إصلاح لمنظمة الصحة العالمية بعد وباء سارس".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية أخفقت حتى الآن في التعامل مع جائحة كورونا".

كما أكد: "نعمل على حماية مواطنينا من خطر كورونا، ونساعد دول العالم في حماية الأرواح".