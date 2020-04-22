خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي.. تفاصيل مقاطعة السيسي لرئيس الهيئة الهندسية

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2، اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أثناء حديثه، قائلا: "اسمه كوبري الشهيد هشام بركات".



حديث السيسي جاء اعتراضا على تسمية اللواء إيهاب الفار، لأحد كباري منطقة شرق القاهرة باسم "كوبري الطيران".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور بعض الوزراء. حسبما نشر موقع "مصراوي".

Advertisements

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2، اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، "انت متأخر ليه في شرق القاهرة؟"، ليرد الفار: "نسعى للانتهاء، وبنفذ الكوبري حاليًا في زمن قياسي تقريبا شهرين، دا يدخلنا موسوعة جينيس".

وأوضح "نفك الاشتباكات المرورية ودي كانت صعبة جدًا والسكان في مصر الجديدة يحسوا باللي حصل في الأزمة المرورية، ونفذنا المرحلة الأولى كان فيها 6 كباري والمرحلة الثانية 8 كباري ودي أصعب مرحلة، والموضوع صعب جدًا خاصة وأن هناك حجم اشتباكات مرافق غير طبيعي، في خطوط مياه وصرف ومرافق غير معلومة علشان نفذ كوبري بالتوقيت ده فضل كبير من ربنا وبعد العيد بأسبوع سيكون تم الانتهاء من الـ 8 كباري".​



