السيسي يوجه رسالة للعمال بسبب "كورونا": "اللي عايز يشتغل.. عندي الشغل يتفضل"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهاء أعمال الحفر فى نفق الشهيد أحمد حمدى 2 وخروج ماكينة الحفر من النفق، وذلك ضمن احتفالية عدد من المشروعات القومية التى شارك فيها اليوم الأربعاء.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على تأمين العمالة الموجودة في المشروعات القومية، بمزيد من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وأضاف السيسي، على هامش حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: "حرصنا على توفير التأمين اللازم في كل المواقع وهنأمن أكتر، أي حد عايز يتشغل اتفضل اطلع العاصمة الجديدة والمنصورية والعلمين، فيه شغل، عشان نرجع للمعدلات، دا غير مشروع تبطين الترع، بنتكلم على عدد كبير جدا في نطاقات القرى، وهنبدأ فيه عشان نقدر نعمله خلال السنتين اللي جايين، الحكومة بتشتغل عشان معدلات النمو، واللي تأثرت كتير بسبب الظروف، بس انتوا لازم تبقوا معانا". حسبما نشر موقع "مصراوي".

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قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك خلال حديثه عن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، قائلًا: "مديرى شركة كونكورد للهندسة، وبتروجيت موجودين!.. أنا بس هفكركم لما خلصتم أنفاق بورسعيد والإسماعيلية لما طلبتم تشغيل الناس.. وقلنا ياجماعة إحنا مش مخططين في هذا المنظور للعمل في نفق الشهيد أحمد حمدى لحين التدبير وعدم الضغط، وإذا كان كلامنا زى ما اتفقنا، يبقى كلام جميل".





وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس،: " كان عندنا مشروع أنفاق أسفل إطار القاهرة بطول 2 كيلو متر، وتم بنفس ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2.. لما جينا نعمل الأنفاق دى منذ 3 أو 4 سنوات كان حلمنا نعملها بأيد مصرية وماكينات مصرية، وتكلفة مرشدة كثيرًا عن استخدام شركات أخرى من خارج مصر.. وبالتالي يوجد اليوم 4 شركات تعمل في هذا الموضوع بجانب المقاولين العرب.. لما قلنا الكلام ده، كان بعيد علينا، ولكن قولتلهم هنجيب الماكينات الحفر.. الآن نحن بصدد الانتهاء من 5 أنفاق بأيادى مصرى.. كل أسبوع كنت أسال كامل الوزير عن هذه الانفاق وكذلك إيهاب الفار.. وهذا من اطمئنانا واكتساب الخبرة.. خلاصة الكلام، لما يكون عندنا موضوع ويظن البعض انه من الصعب.. بقولكم أبدًا.. وهندخل فيه بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا يساعدنا وننحج فيه". حسبما نشر موقع "اليون السابع".