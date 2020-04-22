أكد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب ان "بريطانيا تدرك أن لمنظمة الصحة العالمية دورا تؤديه، وهي تحتاج إلى إصلاح، لكنها جزء مهم من الاستجابة الدولية للوباء"، رافضاً "الالتزام بإجراء تحقيق علني حيال تعامل الحكومة مع تفشي وباء كورونا، والاتهامات الموجهة لها بالبطئ في التعامل مع تفشي الفيروس في البلاد".
ولفت راب إلى أن بلاده بدأت بـ"الخروج من مرحلة الذروة لتفشي الفيروس"، مشيراً إلى أنه "واثق من قدرة السلطات على إجراء اختبار طبي لــ100 ألف شخص يوميا بحلول نهاية شهر نيسان الحالي"، كاشفاً عن ان "69 عاملاً في مجال الصحة قد توفوا بسبب الإصابة بالفيروس، أما عدد العاملين في دور رعاية المسنين الذين توفوا بسبب العدوى فغير معلوم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرالخارجية البريطاني: بدأنا بالخروج من مرحلة الذروة لتفشي الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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