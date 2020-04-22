وزيرالخارجية البريطاني: بدأنا بالخروج من مرحلة الذروة لتفشي الكورونا

أكد ​وزير الخارجية​ البريطاني دومنيك راب ان "​بريطانيا​ تدرك أن ل​منظمة الصحة العالمية​ دورا تؤديه، وهي تحتاج إلى إصلاح، لكنها جزء مهم من الاستجابة الدولية للوباء"، رافضاً "الالتزام بإجراء ​تحقيق​ علني حيال تعامل ​الحكومة​ مع تفشي وباء ​كورونا​، والاتهامات الموجهة لها بالبطئ في التعامل مع تفشي الفيروس في البلاد".

ولفت راب إلى أن بلاده بدأت بـ"الخروج من مرحلة الذروة لتفشي الفيروس"، مشيراً إلى أنه "واثق من قدرة السلطات على إجراء اختبار طبي لــ100 ألف شخص يوميا بحلول نهاية شهر نيسان الحالي"، كاشفاً عن ان "69 عاملاً في مجال الصحة قد توفوا بسبب الإصابة بالفيروس، أما عدد العاملين في دور رعاية المسنين الذين توفوا بسبب العدوى فغير معلوم".