حقوق الانسان بمنظمة التحرير بفلسطين تطالب بتدخل دولي فوري لحماية الاسرى

طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة ومجلس الامن والهيئات الدولية بالتدخل الفوري لحماية الاسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل الذين يتعرضون لعمليات القتل الممنهج عبر الإهمال الطبي المتعمد، واستغلال جائحة الكورونا وجعلهم لقمة سائغة لعدوى هذا الفيروس، وذلك بعد وفاة الأسير نور جابر البرغوثي، في سجن النقب، "بعد ان تعرض للإغماء وتأخّر إدارة السجن المتعمد في تقديم العلاج اليه ونقله الى المشفى".
وحذرت الدائرة "من ان الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة الكورونا ليبطش بالأسرى بشكل خاص والفلسطينيين بشكل عام، خاصة وان ما تسمى بحكومة الطوارئ الجديدة اخذت على عاتقها تنفيذ ما لم يتم تنفيذه بالسابق من عمليات الضم وفرض السيطرة التامة على الأراضي الفلسطينية، إضافة لما سنته من قوانين تستهدف الاسرى الفلسطينيين ومخصصاتهم المالية ومخصصات اسر الشهداء".
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