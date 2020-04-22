العيلاني يتلقى إتصالا من مسؤول جبهة فلسطين الديمقراطية وتباحثا بكورونا

تلقى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني إتصالا هاتفيا من مسؤول الجبهة الديمقراطية الفلسطينية في صيدا تيسير عمار، تم خلاله "التداول في القضايا التي تهم الشعبين اللبناني والفلسطيني وتداعيات وباء كورونا الذي يجتاح العالم"، وأثنى عمار على موقف العيلاني الداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية مشيدا "بدوره الرائد في العمل الإنساني والإجتماعي للتخفيف عن كاهل الفلسطينيين واللبنانيين الذين يعيشون حالات إجتماعية صعبة".
وأكد الجانبان ضرورة ان "تقوم وكالة الأونروا بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم إغاثة عاجلة له في ظل تفشي هذا الوباء وفقدان الآلاف من الفلسطينيين لعملهم وتحولهم الى عاطلين عن العمل ولديهم استحقاقات كثيرة".
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