العيلاني يتلقى إتصالا من مسؤول جبهة فلسطين الديمقراطية وتباحثا بكورونا

تلقى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ إتصالا هاتفيا من مسؤول الجبهة الديمقراطية الفلسطينية في صيدا تيسير عمار، تم خلاله "التداول في القضايا التي تهم الشعبين اللبناني والفلسطيني وتداعيات وباء ​كورونا​ الذي يجتاح ​العالم​"، وأثنى عمار على موقف العيلاني الداعم للشعب الفلسطيني و​القضية الفلسطينية​ مشيدا "بدوره الرائد في العمل الإنساني والإجتماعي للتخفيف عن كاهل ​الفلسطينيين​ واللبنانيين الذين يعيشون حالات إجتماعية صعبة".

وأكد الجانبان ضرورة ان "تقوم وكالة ​الأونروا​ بواجباتها تجاه ​الشعب الفلسطيني​ وتقديم إغاثة عاجلة له في ظل تفشي هذا الوباء وفقدان الآلاف من الفلسطينيين لعملهم وتحولهم الى عاطلين عن العمل ولديهم استحقاقات كثيرة".