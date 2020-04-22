أبي نصر: فاجعة بعقلين آلمتنا كما آلمت كل لبناني

استنكر رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ الجريمة المروعة التي كانت بلدة ​بعقلين​ مسرحا لها، واودت بحياة تسعة مواطنين ابرياء. وأشار أبي نصر في تصريح صحفي إلى ان "هذه الفاجعة آلمتنا كما آلمت كل لبناني، وعكرت صفو الأمن الذي يعيشه الجبل في هذه الأحوال البالغة الدقة. ومع الامل بان ينال الجناة ما يستحقون من قصاص، اتقدم باسم الرابطة المارونية، و باسمي، من ذوي المغدورين، وبلدة بعقلين العزيزة، باحر مشاعر العزاء واصدقها، و أن يتغمد نفوسهم بواسع رحمته".

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