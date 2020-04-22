جبهة العمل الاسلامي: التصويب على الحكومة محض افتراء

أعتبرت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان، في بيان، ان "التصويب اليوم على حكومة حسان دياب والهجوم عليها بهذا الشكل السافر هو محض افتراء، إذ أن هذه الحكومة تعمل جاهدة ودون تقصير وتقاعس لمعالجة الأزمات الخانقة"، لافتة الى أن "وزارة الصحة والحكومة مجتمعة استطاعت النجاح إلى حد كبير في منع تفشي وباء كورونا، وهي ما زالت تسعى جاهدة للفوز في هذه المعركة المصيرية، وما زالت الحكومة تعمل من أجل وضع خطة إنقاذية اقتصادية لإخراج البلد من عنق الزجاجة".
وأشارت الى أن "هذه الخطة ينبغي أن تتضمن محاربة الفساد والمفسدين وتطهير المؤسسات والإدارات العامة منهم ووقف الهدر والسرقة والرشاوى واسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك البحرية، إضافة إلى استقلالية القضاء ووقف المحسوبيات ورفع الغطاء الأمني والسياسي عن كل المخالفين للقانون لأي جهة انتموا".
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