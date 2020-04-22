الرئيس عون: مسؤولية الانسان تصحيح العلاقة العدائية مع الطبيعة والارض

في اليوبيل الذهبي ل " يوم الارض "، أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "وسط التخبط الذي يعيشه عالمنا اليوم وصراعه المستميت ضد وباء يفتك بالبشر، يأتي اليوبيل الذهبي ليوم الأرض ليذكّرنا بما "للأرض الأم" علينا من حقوق، وبما ندين به للطبيعة مصدر الحياة فينا".
ولفت الرئيس عون إلى أن "الله شاءها عالما متوازناً بثلاثة ابعاد انسانية، حيوانية ونباتية، فهل نعي مسؤوليتنا في حفظ هذا التوازن الحيوي، وهل نصحح علاقتنا العدائية مع الطبيعة ومع الأرض؟ هي مسؤولية الإنسان حيثما كان، وكل نجاح فيها تحصده البشرية جمعاء".
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