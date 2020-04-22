الشيخ حسن في رسالة رمضان: نرى المحاصصة والكيدية والانكار

أكد شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، خلال توجيهه رسالة بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك ان "​العالم​ أمام أزمات لن يدركَ عواقبُها أحدٌ في المدى المنظُور، وتنطوي كلُّ دولة داخل حدودها منكبَّة على البحث المحموم عن معالجاتٍ لأزمة الوباء الراهنة، وعن أفكار استباقيَّة لتدارُك انهيار ​الاقتصاد​، ولتدارك ​الأزمة​ الإجتماعيَّة التي تنذر ب​الحرائق​ نتيجة انكشافِ اللامساواة المخيفة بين أوضاع المواطنين ".

ولفت حسن الى ان "التعويل على الدّعم الخارجي من أيّ جهة يمكن أن يأتي لن يكون له أي أثر يذكر، مع صعوبة حصوله فعليّا، طالما البلد في حالة ضياع فعلي، ومرد هذا الضياع إلى دلالة تضييع الوقت دون الرسو حتى الآن على أي حد أدنى من طرح مجد في مسائل حيويَّة أهمّها خطّة الإصلاح وكل ما يتعلَّق بها من أمور وشجون، بل نرى المضيّ قدماً في البلبلة و​المحاصصة​ والكيديَّة والإنكار".