مبادرة بين وزارة الإعلام والصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة إشاعات كورونا

إطلاق مبادرة مشتركة بين ​وزارة الإعلام​ و​منظمة الصحة العالمية​ و​اليونيسيف​ لمكافحة إنتشار المعلومات الخاطئة حول ​كورونا​، وأشارت مندوبة اليونيسيف إلى أنها "تدعم الحكومة ال​لبنان​ية و​وزارة الصحة​ و​وزارة التربية والتعليم العالي​ كما ​منظمات المجتمع المدني​، واليونيسيف ساهمت في البث على وسائل التواصل الإجتماعي بهدف إرسال رسائل توعوية وبشكل حيوي، ونحن سنعمل مع الإعلام لبث مصادر تتمتع بمصداقية، وهذه الحملة ستدعم هذه المنصة الصادقة، وأشجع الصحفيين لكي يكونوا مسؤولين عندما يتعلق الأمر بمصادر المعلومات، والوقت اليوم هو للإعلام وتعاوننا مع وزارة الإعلام أقوى من أي وقت وخصوصا بالعودة إلى المصادر الموثوقة".

وقالت في تصريحها بحضور ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ "أريد أن أهني لبنان لتراجع عدد الإصابات معتبرة أننا نمشي في التريق الصحيح داعيةً إلى الإلتزام بالتدابير العالمية والوزارية لتكليل هذا طريق بالقضاء على كورونا، ونحن نواجه أخبارا عن كورونا أخطر من كورونا بحد ذاته، ويمكن أن يساهم الحجر الصحي بنشر المعلومات الخاطئة حول كورونا".

أما ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، فدعت "الجميع للمشاركة على منصة وزارة الإعلام على أن يبلغ المواطنون عن الأخبار الكاذبة مع الإجابات الدقيقة والصحيحة لكل منها، وعلينا كمستهلكين للمعلومة أن نتحقق من مصدر أي خبر ويمكننا مراجعة مواقع موثوقة وهي المنصة التابعة لوزارة الإعلام وأخرى لوزارة الصحة، المهم أن نحاول الحصول على المعلومة الدقيقة بأسرع وقت ممكن".