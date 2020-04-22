أعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "خبر مفرح للأمهات اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، فقد أكد لي اليوم كل من ​وزير الخارجية​ ووزير الشؤون الاجتماعية أن أولاد الام اللبنانية ومن أب أجنبي، لن يتم استثناؤهم من حملة ​مساعدات​ ​وزارة​ الشؤون، ولا من رحلات ​عودة اللبنانيين​ من الخارج. قرار منصف، يمهد الطريق نحو الحقوق الكاملة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: لن يتم استثناء اولاد الام اللبنانية من أب أجنبي من حملة مساعدات وزارة الشؤون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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