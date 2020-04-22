مستشفى عين وزين: اجراء فحص الـ PCR مجانا

اعلنت "المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية - ​مستشفى عين وزين​" في بيان انه، "تماشياً مع ​سياسة​ ​وزارة الصحة العامة​، وفي إطار المساهمة في الحد من إنتشار ​فيروس كورونا​ المستجد COVID-19 ، تقوم "عين وزين مديكال فيليدج" بإجراء فحص ال PCR مجانا للمرضى الذين يعانون من عوارض حادة في الجهاز ​التنفس​ي، عبر خدمة الفحص من السيارة Drive Thru، من خلال التواصل مع الخط الساخن لحجز موعد مسبق على الرقم التالي 647161/76.

ويستثنى من قرار خدمة Drive Thru المرضى الذين يعانون من عوارض تستدعي تدخلا طبيا طارئا مثل ضيق في التنفس، وعليه يتوجه المريض مباشرة إلى دائرة الطوارئ".