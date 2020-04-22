مستشفى عين وزين: اجراء فحص الـ PCR مجانا

اعلنت "المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية - مستشفى عين وزين" في بيان انه، "تماشياً مع سياسة وزارة الصحة العامة، وفي إطار المساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، تقوم "عين وزين مديكال فيليدج" بإجراء فحص ال PCR مجانا للمرضى الذين يعانون من عوارض حادة في الجهاز التنفسي، عبر خدمة الفحص من السيارة Drive Thru، من خلال التواصل مع الخط الساخن لحجز موعد مسبق على الرقم التالي 647161/76.
ويستثنى من قرار خدمة Drive Thru المرضى الذين يعانون من عوارض تستدعي تدخلا طبيا طارئا مثل ضيق في التنفس، وعليه يتوجه المريض مباشرة إلى دائرة الطوارئ".
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