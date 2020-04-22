رؤساء بيع التبغ والتنباك: نستنكر الإفترائات على سقلاوي والريجي

إستنكر رؤساء البيع لدى ادارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية "التعرض لإدارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية التي شكلت الدعامة الرئيسية لقطاع التبغ في لبنان منذ التسعينات و حتى يومنا هذا"، معتبرةً أن "الريجي كانت دائما الى جانب المزارعين دون أي انتقائية أو تمييز فكانت الملجأ الأول للمزارعين من أولى مراحل زراعة شتلة التبغ حتى بيعها، كما كانت المرجع الدائم لرؤساء البيع و التجار و رب العمل العادل لمئات الموظفين، وامتدت أياديها البيضاء جسورَ خيرٍ لكثيرٍ من المدن و القرى على امتداد الخارطة اللبنانية داعمةً و مساعدة".
وأشار الرؤساء في بيان إلى أن "كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الإدارة الحكيمة و النزيهة المتمثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصيف سقلاوي و أعضاء مجلس الادارة الذين لم يبخلوا يوماً على قطاع التبغ في لبنان فكانوا السباقين بتحديث المعامل و تطويرها و تزويدها بأحدث المعدات و الآلات، نحن و إذ نستنكر بشدّة أي افتراء تجاه الريجي,نأمل أن تبقى كما عهدناها صرحاً لا تناله أيدي الغادرين و ألسن العابثين".
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