رؤساء بيع التبغ والتنباك: نستنكر الإفترائات على سقلاوي والريجي

إستنكر رؤساء البيع لدى ادارة حصر ​التبغ​ و التنباك ال​لبنان​ية "التعرض لإدارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية التي شكلت الدعامة الرئيسية لقطاع التبغ في لبنان منذ التسعينات و حتى يومنا هذا"، معتبرةً أن "​الريجي​ كانت دائما الى جانب ​المزارعين​ دون أي انتقائية أو تمييز فكانت الملجأ الأول للمزارعين من أولى مراحل زراعة شتلة التبغ حتى بيعها، كما كانت المرجع الدائم لرؤساء البيع و التجار و رب العمل العادل لمئات الموظفين، وامتدت أياديها ​البيضاء​ جسورَ خيرٍ لكثيرٍ من المدن و القرى على امتداد الخارطة اللبنانية داعمةً و مساعدة".

وأشار الرؤساء في بيان إلى أن "كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الإدارة الحكيمة و النزيهة المتمثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ​ناصيف سقلاوي​ و أعضاء مجلس الادارة الذين لم يبخلوا يوماً على قطاع التبغ في لبنان فكانوا السباقين بتحديث المعامل و تطويرها و تزويدها بأحدث المعدات و الآلات، نحن و إذ نستنكر بشدّة أي افتراء تجاه الريجي,نأمل أن تبقى كما عهدناها صرحاً لا تناله أيدي الغادرين و ألسن العابثين".