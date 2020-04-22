بعد الجلسة التشريعية قال عضو تكتل لبنان القوي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: "اهنئ اللبنانيين بالانجاز المتواضع بتأمين الحقوق المالية للمستشفيات ونأمل من الحكومة والمجلس مبادرات اكثر للقطاع الصحي".
واضاف كنعان: " كذلك، كنت اتمنى اقرار قانون انشاء الصندوق الخاص لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الوضع المالي وتداعيات الكورونا، لمساعدة المصروفين من العمل والمؤسسات التي تعاني والعائلات المتضررة، لأنه حاجة في هذا الظرف. ونحن مع كل مبادرة بناءة من اي جهة اتت" .
تجدر الإشارة الى أن الجلسة التشريعية رُفعت بعد إسقاط النصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان بعد الجلسة التشريعية: اهنئ بتأمين حقوق المستشفيات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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