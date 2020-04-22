كنعان بعد الجلسة التشريعية: اهنئ بتأمين حقوق المستشفيات المالية

بعد ​الجلسة التشريعية​ قال عضو تكتل ​لبنان القوي​ ورئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ابراهيم كنعان: "اهنئ اللبنانيين بالانجاز المتواضع بتأمين الحقوق المالية للمستشفيات ونأمل من ​الحكومة​ والمجلس مبادرات اكثر للقطاع الصحي".

واضاف كنعان: "‏‎ كذلك، كنت اتمنى اقرار قانون انشاء الصندوق الخاص لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ​الوضع المالي​ وتداعيات ​الكورونا​، لمساعدة المصروفين من العمل والمؤسسات التي تعاني والعائلات المتضررة، لأنه حاجة في هذا الظرف. ونحن مع كل مبادرة بناءة من اي جهة اتت" .

تجدر الإشارة الى أن الجلسة التشريعية رُفعت بعد إسقاط النصاب.