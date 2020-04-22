اعلنت ادارة فندق "ريفييرا" في بيان، "ردا وتعقيباً على الخبر الذي ورد في بعض الصحف المحلية المحترمة عن مسلسل إقفال ​الفنادق​ المستمر، والذي أشار الى أن فندق "الريفييرا" في صدد الإقفال قريبا"، موضحة ان "وجوب اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل ​الدولة​ لحماية هذا القطاع الحيوي وإعفائه ولو استثنائيا من بعض ​الضرائب​ والرسوم كي يتمكن من الإستمرار، تود ان تنفي خبر الإقفال جملة وتفصيلا وتؤكد أن الإقفال الحالي موقت وما هو الا تماشيا وانسجاما مع حالة التعبئة العامة المرتبطة بوباء ​كورونا​، وبأن الفندق سيعاود افتتاح ابوابه فور انتهاء الإجراءات المرتبطة بالوباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر فندق ريفييرا: الإقفال الحالي مؤقت وسنعاود الافتتاح عند انتهاء اجراءات الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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