عون أبرق الى البابا تواضروس الثاني معزيا بوفاة رئيس طائفة الاقباط في لبنان

ابرق ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى بابا ​الإسكندرية​ وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، معزيا بوفاة رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في ​لبنان​ القس ​رويس الاورشليمي​، مشيدا ب"المزايا والصفات التي كان يتمتع بها الراحل وسعيه الى التقارب بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم".

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