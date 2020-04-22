وزارة الصحة تجري 97 فحصا بمخيم الجليل بعد إصابة امرأة بكورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه بلغ عدد الفحوصات التي اخذت عينات من بيئة وأهل ​المرأة​ التي أصيبت ب​فيروس كورونا​ في مخيم الجليل في ​بعلبك​ 97 شخصا من قبل فريق ​وزارة الصحة​. كما بلغ عدد العينات التي اخذت في مستشفى الحكومي وبلدة النبي شيت 180 عينة.

وكانت قد أصيبت إمرأة فلسطينية من سكان مخيم الجليل بفيروس كورونا وتم نقلها إلى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ من قبل ​الصليب الأحمر اللبناني​، وأعلنت ​الفصائل الفلسطينية​ عن أنها قامت بإجراءات عديدة داخل المخيم لتفادي تفشي الفيروس.

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