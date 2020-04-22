أفاد مراسل "الخليج 365" عن أنه بلغ عدد الفحوصات التي اخذت عينات من بيئة وأهل المرأة التي أصيبت بفيروس كورونا في مخيم الجليل في بعلبك 97 شخصا من قبل فريق وزارة الصحة. كما بلغ عدد العينات التي اخذت في مستشفى الحكومي وبلدة النبي شيت 180 عينة.
وكانت قد أصيبت إمرأة فلسطينية من سكان مخيم الجليل بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي من قبل الصليب الأحمر اللبناني، وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن أنها قامت بإجراءات عديدة داخل المخيم لتفادي تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تجري 97 فحصا بمخيم الجليل بعد إصابة امرأة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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