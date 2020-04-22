أصدر وزارة العمل اليوم تعميما أشار فيه إلى أنه "بعد ان تبين لوزارة العمل إقدام بعض أصحاب العمل الذين يستخدمون عاملات أجنبيات في الخدمة المنزلية الى الإعلان عنهن على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية ولحقوق الإنسان. وبما أن هذه الأفعال تندرج في إطار الاتجار بالبشر ، و يعاقب عليها بموجب القوانين اللبنانية.
فإن وزارة العمل تحذر من القيام بهذه الإعلانات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وصولا إلى الادعاء عليهم بجرم الاتجار بالبشر لدى المراجع القضائية المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: الإعلان عن عاملات أجنبيات بوسائل التواصل هو إتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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