باسيل: كيف للمصرف المركزي اصدار تعاميم تؤدّي الى انهيار سعر صرف الليرة؟

تساءل رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كيف للبعض ان يطيّر اهم قانون مقدم من ​الحكومة​ هو دعم مالي بـ1200 مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى، وايضاً كيف للمصرف المركزي اصدار تعاميم تؤدّي الى انهيار سعر صرف ​الليرة​ زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر".

هذا ولفت رئيس الحكومة حسان دياب، في وقت سابق، ان "القرارات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تكن الحكومة على علم بها، ولم يتم التنسيق معها بهذا التعميم، فمصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون للحكومة موقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل".