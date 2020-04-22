العموم البريطاني جلس "ديجيتال"

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نصر المجالي: عقد مجلس العموم البريطاني أول جلسة افتراضية هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان العريق، مستخدماً التقنيات الجديدة تحت ضغوط فيروس كورونا الذي فرض نفسه على جلسة الأربعاء في الجلسة المعتادة لسؤال رئيس الوزراء (PMQs).

وحلّ وزير الخارجية دومينيك راب في مكان رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يقضي فترة نقاهة بعد تعافيه من الفيروس، في مواجهة الزعيم الجديد لحزب العمال المعارض السير كير ستارمرر الذي انتخب في وقت سابق من أبريل خلفا لجيرمي كوربين.

وزير الخارجية حل بدل رئيس الوزراء في المداخلات

لكن الجلسة لم تكن خالية من المشاكل التقنية. كان من المقرر أن يطرح ديفيد مونديل، وزير الاسكتلندي السابق من حزب المحافظين ، سؤالًا ، لكن رئيس مجلس النواب ليندسي هويل أبلغ النواب "لم نتمكن من الاتصال" بمنزله في مقعده في دومفريشاير وكليديسديل وتويدديل.

كما انقطع الاتصال مع النائب بيتر بون عندما أنهى طرح سؤال حول سلوك البنوك خلال أزمة كورونا، حيث ابتسم وزير الخارجية دومينيك راب خلال رده، مؤكدا أنه حصل على جوهر السؤال.

كما واجه الوزير العمالي السابق النائب كيفن برينان صعوبات فنية في توجيه سؤاله للقائم بأعمال رئيس الوزراء خلال سؤاله عن قضايا متعلقة بمقاطعة ويلز. قبل PMQs العمل وزير سابق كيفن برينان واجه صعوبات فنية خلال الأسئلة الويلزية.

راب يرد

وخلال الجلسة، اعلن وزير الخارجية المكلف بالرد على أسئلة النواب بدلا من رئيس الوزراء أن جونسون يتعافى بشكل جيد من الفيروس التاجي في المقر الرسمي الريفي في تشيكرز "وهو في حالة معنوية جيدة".

جانب من الذين شاركوا في الجلسة عبر الانترنت

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وخلال إجاباته على أسئلة النواب، وجه راب الشكر لرئيس المجلس السير ليندسي هويل على جهوده لضمان اجتماع مجلس العموم في ظل هذه الظروف، للقيام بمهماته للتدقيق في جهود الحكومة.

كما وجه وزير الخارجية التحية والتقدير للعاملين في هيئة الخدمات الصحية NHS وقال إننا ندين لهم بالامتنان للحفاظ على حياتنا، مؤكدا: "هذا المجلس يجتمع في أوقات صعبة، ويمكننا العمل معا، وسوف نهزم هذا الفيروس".

اختبارات الفيروس

وخلال مداخلاته لأول مرة كزعيم لحزب العمال المعارض، وجه السير كير ستارمر أفضل التمنيات بالشفاء العاجل والسريع لرئيس الوزراء جونسون.

زعيم حزب العمال الجديد السير كير ستارمر

ووجه ستارمر أسئلة تتعلق بأرقام الاختبارات الحكومية في فيروس كورونا وخصوصا للعاملين في خطوط الدفاع الامامية من كوادر الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه كان مفترض أن يتم أول من أمس إجراء 40.000 اختبار ولكن تم إجراء 18000 اختبار فقط بالفعل.

وأضاف: "الآن، وطوال الأسبوع، سمعت من خط المواجهة، الكثير من العاملين في مجال الرعاية الذين هم بصراحة يائسون لإجراء اختبارات للمواطنين ولأنفسهم، إنهم يائسين، إنهم يتوقعون استخدام كل اختبار كل يوم لمن يحتاجون إليه".

ووجه السير كير السؤال التالي: "هل يمكن للسكرتير الأول (وزير الخارجية) أن يخبرنا عن عدد العاملين في NHS الذين ماتوا الآن بسبب الفيروس التاجي وكم عدد الأخصائيين الاجتماعيين الذين ماتوا الآن بسبب هذا الفيروس التاجي؟".

رد السيد راب: حسب آخر الأرقام، أفهم أن 69 شخصًا لقوا حتفهم في NHS من فيروسات التاجية. ليس لدي الرقم الدقيق لبيوت الرعاية، فمن الصعب تحديدها في ما يتعلق بالعاملين في دور الرعاية".

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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