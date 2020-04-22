ترمب يأمر بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفناً أميركية

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاربعاء انه أمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية ايرانية تقترب في شكل خطير من سفن أميركية في الخليج.

وكتب ترمب على تويتر "أمرت البحرية الاميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية ايرانية تستفز سفننا في البحر".

واتهم البنتاغون طهران قبل أسبوع باجراء "مناورات خطيرة" في البحر. وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الايراني "اقتربت مرات عدّة" من 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج.

ورداً على ذلك، نددت طهران بالنسخة "الهوليوودية" المفرطة التي قدمتها الولايات المتحدة للأحداث.

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واتهم الحرس الثوري البحرية الأميركية بأنها تتبع "سلوكاً غير مهني" في الخليج. وقال إن الولايات المتحدة "منعت مرور" سفينة "الشهيد سيافوشي" في أوائل نيسان/أبريل عبر اتباع "سلوك خطير وتجاهل تحذيرات" السفينة.

اشتد التوتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع إيران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة عليها.

وتفاقم الأمر بعد قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير.