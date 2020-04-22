جريمة قتل "مروّعة".. أب يقتل ابنه بسبب كمامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رغم إجراءات الإغلاق بلغ تعداد المصابين بكورونا بالهند 18601

ووقعت الحادثة في مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند، بينما كان الابن يستعد للخروج من المنزل، حيث اندلع خلاف بينه ووالده الذي طلب منه ارتداء كمامة قبل مغادرة البيت للوقاية من فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، فإن الأب الغاضب خنق ابنه الذي رفض ارتداء الكمامة بشريط قماشي.

وأضافت الصحيفة أن الأب سلّم نفسه لمركز الشرطة معترفا بجريمته، وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد.

وذكرت الصحيفة أن سبب غضب الأب يعود إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها الضحية من المنزل بدون كمامة.

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جدير بالذكر أن الهند سجلت الثلاثاء ارتفاعا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حيث وصلت إلى 590، في حين بلغ تعداد المصابين بالوباء 18601.

ويأتي تصاعد أعداد الإصابات والوفيات في ظل الإغلاق العام والمستمر حتى الثالث من مايو.

ورغم الإجراءات الصارمة لتنفيذ عملية الإغلاق فقد وصل تعداد خروقات الحظر إلى أكثر من مليوني خرق.