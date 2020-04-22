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جريمة قتل "مروّعة".. أب يقتل ابنه بسبب كمامة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رغم إجراءات الإغلاق بلغ تعداد المصابين بكورونا بالهند 18601 أقدم أب في الهند على قتل ابنه وذلك بعدما رفض ارتداء كمامة للوقاية من المستجد قبل خروجه من المنزل.

ووقعت الحادثة في مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند، بينما كان الابن يستعد للخروج من المنزل، حيث اندلع خلاف بينه ووالده الذي طلب منه ارتداء كمامة قبل مغادرة البيت للوقاية من فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، فإن الأب الغاضب خنق ابنه الذي رفض ارتداء الكمامة بشريط قماشي.

وأضافت الصحيفة أن الأب سلّم نفسه لمركز الشرطة معترفا بجريمته، وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد.

وذكرت الصحيفة أن سبب غضب الأب يعود إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها الضحية من المنزل بدون كمامة.

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جدير بالذكر أن الهند سجلت الثلاثاء ارتفاعا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حيث وصلت إلى 590، في حين بلغ تعداد المصابين بالوباء 18601.

ويأتي تصاعد أعداد الإصابات والوفيات في ظل الإغلاق العام والمستمر حتى الثالث من مايو.

ورغم الإجراءات الصارمة لتنفيذ عملية الإغلاق فقد وصل تعداد خروقات الحظر إلى أكثر من مليوني خرق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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