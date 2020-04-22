إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، إصابة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إنه بعد إجراء تحاليل الـ PCR للحالات المشتبه بها جرى رصد 3 حالات مصابة بالفيروس، وجرى تحويل الحالات إلى مستشفى العزل بمدينة أبو تيج في أسيوط.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة بالمحافظة تهيب بالمواطنين اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة من الحكومة المصرية ووزارة الصحة.