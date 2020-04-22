بالصور.. تشييع جثمان مهندس الفيوم شهيد الواجب

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

شيع المئات من أهالي قرية مشاضي، بمدينة أطسا، محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد مهندس يوسف عبدالسلام دهيم، والذي لاقى ربه أمس الثلاثاء، في شمال سيناء.

وحملت سيارة إسعاف جثمان الشهيد، وأصر زملائه على الركوب معه وحمله حتى مثواه الأخير.

والشيهد، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الفيوم، وأمضى عام و نصف من خدمته.

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وخلال الجنازة، طلب والد البطل، الذي يعمل مدرسًا للغة العربية بمدرسة ثانوية، من المشيعين عدم البكاء والتزام الهدوء، باعتبار نجله فى مكانه الكل يتمناها، مؤكدًا أنه فرح ببطولة الشهيد، وأن من يحبه عليه بالدعاء له.

وقال الأب: "ابني ضحى بروحه فداءً لمصر، حسبنا الله و نعم لوكيل"، فى حين أصر شقيق الشهيد الأصغر، وشقيقاته الـ5 على الاحتفاظ بالعلم الذي لف به جسد البطل.

وشهد مراسم تشيع جنازة الشهيد، اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، والعميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، ونواب من البرلمان، إلى جانب عادل عبدالكريم رئيس المركز والمدينة.

ونعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشهيد، وأكد أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري والشرطة وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.