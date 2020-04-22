معدلات فيها كرم ربنا.. السيسي للمصريين: "انتوا عارفين 40 كوبري يعني كام؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى تنفيذ 40 كوبري في منطقة شرق القاهرة، بخلاف ما جرى تنفيذه في منطقة غرب القاهرة، وحتى فى وسط القاهرة فى منطقة عين الصيرة، والمتحف المصري.

وأضاف الرئيس خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: موجهًا حديث للمصريين: "انتوا عارفين 40 كوبري يعني كام؟، يعني لو متوسط سعر الكوبري 300 مليون جنيه، يبقى التكلفة الإجمالي 12 مليار، ولو 400 مليون يبقى 16 مليار".

وتابع: "إحنا مش بنعمل كوبري بس، إحنا بنعمل كوبري ومحور، إحنا ماشيين بمعدلات فيها كتير من كرم ربنا، عملنا الكلام بأموال هائلة".