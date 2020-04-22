الجزائر تباشر قريبًا إنتاج مليون وحدةٍ للكشف السريع عن "كورونا"

ستشرع الجزائر في الإنتاج محليا، لمليون وحدة من إختبار الكشف السريع التشخيصي لمرض الكورونا خلال الأسابيع المقبلة، بمصنع تابع لأحد الخواص بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، حيث سيساهم ذلك حسب الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، في الحد من الندرة التي عرفتها البلاد، على غرار بلدان العالم في الكواشف التشخيصية، بعد الإنتشار المفاجئ لوباء فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، كشف الوزير باحمد خلال جلسة الإستماع التي نظمها البرلمان الجزائري، قصد معرفة مستجدات وتوضيحات حول الوباء، عن شروع الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الإنتاج المحلي لمليون وحدة من إختبار الكشف التشخيصي السريع لمرض كوفيد 19، حيث كانت هذه المادة تستورد من الخارج، قبل أن تعرف ندرة، كما قال، على غرار بلدان العالم بسبب الإنتشار المفاجئ لوباء الكورونا.