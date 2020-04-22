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يوناميد تقدم مساعدات طبية للسودان لمواجهة كورونا

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تسلمت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، منحة معدات ومعينات طبية للتصدي لجائحة مقدمة من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد".

وأشاد وزير الصحة السوداني الدكتور اكرم التوم، عقب تسلمه المعدات بوزارة الصحة، بجهود اليوناميد ودعمها للوزارة، مشيرا إلى أن المعدات عبارة عن عربات دفع رباعي ومولدات كهرباء وثلاجة لحفظ الجثث.

وقال إن وزارة الصحة في حاجة للمشارح من أجل احترام الموتى وحقوق الإنسان ومساعدة الطب العدلي في تقديم الأدلة والتوثيق وتحضير جثث الموتى، خاصة الأجانب ونقلهم إلى بلادهم بصورة لائقة.

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وأضاف أن المعدات سيتم توزيعها فورا، متطلعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع منظمة اليوناميد في مساعدة الوزارة

لتقديم الخدمة والدعم العلاجي والوقائي للموطنين في مواجهة جائحة كورونا.

ونوه بجهود اليوناميد في ولايات دافور (غرب السودان) والنيل الأزرق (جنوب)، لافتا إلى أن وزارة الصحة السودانية تحتاج إلى ألبسة واقية والكمامات وأغطية الرأس لحماية الكادر الصحي.

ودعا التوم المواطنين إلى ضرورة اتباع التوجيهات والارشادات الصحية لحماية أنفسهم وأسرهم، مؤكدا أن مجابهة فيروس كورونا والتصدي له من أهم أولويات الحكومة في الفترة الحالية حفاظا علي حياة الموطنين.
 

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