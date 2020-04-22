وزير الطاقة الروسي: الطلب العالمي على النفط بلغ أدنى مستوياته

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط انخفض بنحو الثلث وبلغ القاع، بينما سيتحسّن الوضع في مايو حين تبدأ تخفيضات

عالمية لإنتاج الخام.

كما قال نوفاك، في مؤتمر عن بعد مع مشرعين روس، إن سوق النفط ستظل متقلبة لحين

تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام في أول مايو.

وأدى التفشي الفيروسي لانخفاض الطلب على الوقود بنحو 30 بالمئة عالميا فيما تبحث شركات الطاقة في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عن خزانات للنفط الزائد.