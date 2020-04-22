قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة سترتب رحلات جوية للمقيمين من غير السعوديين الراغبين في العودة إلى بلادهم في ظل تفشّي فيروس كورونا.
بمجرد ترتيبها.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الداخلية قولها إن من يحملون تأشيرات إقامة سارية يمكنهم التقدم بطلب عبر الإنترنت وسيتم إرسال تفاصيل الرحلات إليهم
وعلقت المملكة الرحلات الجوية الدولية وفرضت حظر تجول في أنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرحلات ستغادر من مطارات في العاصمة الرياض وجدة والمدينة والدمام.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترتب رحلات لإعادة المغتربين إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.