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السعودية ترتب رحلات لإعادة المغتربين إلى بلادهم

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قالت وكالة الأنباء ، اليوم الأربعاء، إن المملكة سترتب رحلات جوية للمقيمين من غير السعوديين الراغبين في العودة إلى بلادهم في ظل تفشّي فيروس .


ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الداخلية قولها إن من يحملون تأشيرات إقامة سارية يمكنهم التقدم بطلب عبر الإنترنت وسيتم إرسال تفاصيل الرحلات إليهم

بمجرد ترتيبها.

وعلقت المملكة الرحلات الجوية الدولية وفرضت حظر تجول في أنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرحلات ستغادر من مطارات في العاصمة الرياض وجدة والمدينة والدمام.

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