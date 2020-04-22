التشيك تدرس إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بكورونا

أفادت تقارير إعلامية في جمهورية التشيك، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء أندريه بابيس لا ينوي تجديد حالة الطوارئ التي فرضتها جمهورية التشيك بسبب وباء كورونا.
أبريل.
وتم إعلان فرض حالة الطوارئ في منتصف مارس، ومن المقرر أن تنتهي في نهاية
وكان وزير الداخلية الاشتراكي الديمقراطي يان هاماتشيك قد أظهر تأييده للتمديد، لكنه قال إنه لا يريد أن يضغط من أجل ذلك بمفرده.
ومن غير الواضح ما إذا كانت حكومةالأقلية ستتمكن من تأمين موافقة الأغلبية على التمديد في البرلمان على أي حال.
ويتعيّن ألا يكون للقرار أي تأثير على حظر التجوال الحالي والقيود المفروضة على التنقل حيث لم يتم اعتمادها كقَوانين طوارئ، بل كإجراء لحماية الصحة العامة، وحتى الآن، تم ربط 204 حالات وفاة في جمهورية التشيك بالفيروس.
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