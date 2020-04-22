طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها في الضم والمصادرة، معتبرًا أن من شأن ذلك تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حسبما أفادت وكالةالأنباء الفلسطينية، محذرًا من أي خطوات ستقوم بها إسرائيل في سياق تطبيق خطة السلام الأمريكية على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني خططالحكومة لمواجهة فيروس "كورونا"، سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمساندة الحكومة الفلسطينية من خلال دعم القطاع الخاص، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعافي الاقتصاد الفلسطيني بعد الانتهاء من هذه الأزمة، محملا إسرائيل مسؤولياتها تجاه المواطنين في القدس، كونها قوة احتلال، وإذا لم ترد أن تتحمل هذه المسؤولية فيجب عليها السماح لنا بالعمل لخدمتهم في القدس سواء داخل الجدار أو خارجه.
كانت هذه تفاصيل خبر أبومازن يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي وقف مخططات إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.