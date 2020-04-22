أبومازن يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي وقف مخططات إسرائيل



طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها في الضم والمصادرة، معتبرًا أن من شأن ذلك تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حسبما أفادت وكالة

الأنباء الفلسطينية، محذرًا من أي خطوات ستقوم بها إسرائيل في سياق تطبيق خطة السلام الأمريكية على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني خطط