السنغال تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن من بين 482 فحصا تم تسجيل 30 إصابة جديدة.
ونقلت الإذاعة السنغالية عن الدكتور على والي ضيوف المتحدث باسم
وأضاف المسؤول السنغالي، أن عددالاصابات بالفيروس في البلاد بلغت 424 منذ تفشي الوباء في الثاني من مارس الماضي.
وأشار إلى تعافي 11 مصابا اليوم ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 253، في حين يتابع 182 علاجهم في المستشفيات.
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