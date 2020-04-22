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السنغال تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس المستجد.


ونقلت الإذاعة السنغالية عن الدكتور على والي ضيوف المتحدث باسم

وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن من بين 482 فحصا تم تسجيل 30 إصابة جديدة.

وأضاف المسؤول السنغالي، أن عدد

الاصابات بالفيروس في البلاد بلغت 424 منذ تفشي الوباء في الثاني من مارس الماضي.

وأشار إلى تعافي 11 مصابا اليوم ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 253، في حين يتابع 182 علاجهم في المستشفيات.

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