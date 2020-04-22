لفتيت يمنع دورات ماي لمجالس الجماعات بسبب كورونا

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، اليوم الأربعاء، إلى عدم انعقاد الدورة العادية لشهر ماي المقبل، لمجالس الجماعات، وذلك في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

وراسل عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن عدم انعقاد الدور العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات، داعيا إلى إحاطة رؤساء المجالس الجماعية، وكذا أعضاء هذه المجالس، من أجل إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية، يمكن عقدها عند الاقتضاء، وبعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.

وجاء في مراسلة وزير الداخلية المذكورة أنه في “إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب، لمحاصرة تفشي فيروس كوفيد-19، وكذا التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، وطبقا لمقتضيات مراسيم قانون، تتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أخبركم بأنه يتعذر انعقاد دورة شهر ماي، في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء”.

