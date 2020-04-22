انتقادات لبرنامج مقالب فيفي عبدو وضيفه فركوس – فيديو

نال برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي تقدمه الفنانة المصرية، فيفي عبدو، إلى جانب الفنانة المغربية زينب عبيد، انتقادات واسعة، بعد عرض حلقتين منه، كان أحد ضيوفه الفنان المغربي، عبد الله فركوس.

وانطلقت الانتقادات، منذ عرض أول حلقة من البرنامج، الأحد الماضي، وكانت ضيفتها الفنانة المصرية زينة، حيث وجه الجمهور المصري انتقادات كبيرة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نظرا إلى طبيعة المقلب، معتبرين أنه مبتدل.

وفي ثاني حلقة من البرنامج، كان الممثل المغربي، عبد الله فركوس، ضيف البرنامج، الذي يصور في بيت فيفي عبدو في مصر، ويتمحور مقلبه حول خلق الرعب في قلوب المشاهير الضيوف، عبر مواقف مع عمال، وعاملات منزلها مع حدوث مواقف غريبة.

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وشككت فئة من الجمهور في حقيقة المقلب، خصوصا أن فركوس في حلقته، تفاعل وكأنه يجسد دورا كوميديا إلى جانب معطى طبيعة المقلب التقليدية، التي توحي للضيف أن ما يقع حوله مفبركا، حسب رأي المشككين.

فركوس نال انتقادات أخرى بسبب تصرفاته، وقبله، التي اعتبرها بعض “فاتت القياس”، حيث ظهر في لقطات عديدة يطبع قبلا على يد وخذ فيفي عبدو، بشكل مبالغ فيه.